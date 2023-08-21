ПСЖ сделает второе предложение по Коло Муани
Парижане предложили за французского форварда крупную сумму
«ПСЖ» подготовил второе предложение о трансфере 24-летнего форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани.
Как пишет французское издание RMC Sport, «Айнтрахту» направят новое предложение по французскому нападающему на сумму 70 млн евро и бонусы. Первое предложение «ПСЖ» на 65 млн евро немецким клубом было отклонено. «Айнтрахт» хочет получить около 80-90 миллионов евро за игрока.
Отмечается, что «ПСЖ» уже договорился с игроком о условиях личного контракта.
Француз забил победный гол в матче «Айнтрахта» с «Дармштадтом» (1:0) в первом турк Бундеслиги.
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