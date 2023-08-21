ПСЖ сделает второе предложение по Коло Муани

«ПСЖ» подготовил второе предложение о трансфере 24-летнего форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани.

Как пишет французское издание RMC Sport, «Айнтрахту» направят новое предложение по французскому нападающему на сумму 70 млн евро и бонусы. Первое предложение «ПСЖ» на 65 млн евро немецким клубом было отклонено. «Айнтрахт» хочет получить около 80-90 миллионов евро за игрока.

Отмечается, что «ПСЖ» уже договорился с игроком о условиях личного контракта.

Француз забил победный гол в матче «Айнтрахта» с «Дармштадтом» (1:0) в первом турк Бундеслиги.