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Франция
21 августа 2023, 19:40 | Обновлено 21 августа 2023, 21:00
29
0

ПСЖ сделает второе предложение по Коло Муани

Парижане предложили за французского форварда крупную сумму

21 августа 2023, 19:40 | Обновлено 21 августа 2023, 21:00
29
0
ПСЖ сделает второе предложение по Коло Муани
Goal.com. Коло Муани

«ПСЖ» подготовил второе предложение о трансфере 24-летнего форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани.

Как пишет французское издание RMC Sport, «Айнтрахту» направят новое предложение по французскому нападающему на сумму 70 млн евро и бонусы. Первое предложение «ПСЖ» на 65 млн евро немецким клубом было отклонено. «Айнтрахт» хочет получить около 80-90 миллионов евро за игрока.

Отмечается, что «ПСЖ» уже договорился с игроком о условиях личного контракта.

Француз забил победный гол в матче «Айнтрахта» с «Дармштадтом» (1:0) в первом турк Бундеслиги.

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трансферы Лиги 1 ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло Муани трансферы трансферы Бундеслиги
Источник RMC Sport
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