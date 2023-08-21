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  4. Сампдория усилилась центральным защитником Ювентуса
Италия
21 августа 2023, 19:48 |
415
0

Сампдория усилилась центральным защитником Ювентуса

«Ювентус» отдал в аренду только что купленного Факундо Гонсалеса

21 августа 2023, 19:48 |
415
0
Сампдория усилилась центральным защитником Ювентуса
juvefc.com. Факундо Гонсалес

Генуэзская «Сампдория» арендовала у «Ювентуса» центрального защитника Факундо Гонсалеса, сообщает Николо Скира.

Ключевую роль в аренде Гонсалеса сыграл главный тренер генуэзского клуба Андреа Пирло, который также пришел в «Сампдорию» в летнее межсезонье.

Интересно, что «Ювентус» 8 августа приобрел 20-летнего Факундо Гонсалеса у «Валенсии», в которой уругваец выступал только в составе команды В, сыграв за нее 21 матч и забив 1 гол.

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Ювентус Сампдория Серия A Серия B Факундо Гонсалес трансферы Серии A трансферы чемпионат Италии по футболу аренда игрока Андреа Пирло
Источник Николо Скира
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