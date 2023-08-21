Сампдория усилилась центральным защитником Ювентуса

Генуэзская «Сампдория» арендовала у «Ювентуса» центрального защитника Факундо Гонсалеса, сообщает Николо Скира.

Ключевую роль в аренде Гонсалеса сыграл главный тренер генуэзского клуба Андреа Пирло, который также пришел в «Сампдорию» в летнее межсезонье.

Интересно, что «Ювентус» 8 августа приобрел 20-летнего Факундо Гонсалеса у «Валенсии», в которой уругваец выступал только в составе команды В, сыграв за нее 21 матч и забив 1 гол.