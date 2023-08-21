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Италия
21 августа 2023, 19:34 |
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Интер в шаге от подписания Павара

Клубы почти договорились между собой

21 августа 2023, 19:34 |
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Интер в шаге от подписания Павара
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

«Интер» очень близок к тому, чтобы договориться с «Баварией» по поводу трансфера французского защитника Бенжамена Павара. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Интер» предложил за игрока 28 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. «Бавария» требует за игрока 35 миллионов, поэтому стороны близки к тому, чтобы договориться.

Сам Павар также хочет перейти в «Интер». Ради «нерадзурри» он отклонил предложение от «Манчестер Юнайтед».

Ранее о переговорах по Павару рассказал гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта.

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Интер Милан Бенжамен Павар Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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