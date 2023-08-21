Интер в шаге от подписания Павара

«Интер» очень близок к тому, чтобы договориться с «Баварией» по поводу трансфера французского защитника Бенжамена Павара. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Интер» предложил за игрока 28 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. «Бавария» требует за игрока 35 миллионов, поэтому стороны близки к тому, чтобы договориться.

Сам Павар также хочет перейти в «Интер». Ради «нерадзурри» он отклонил предложение от «Манчестер Юнайтед».

Ранее о переговорах по Павару рассказал гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта.