Мейсон ГРИНВУД: «Я не совершал того, в чем меня обвиняли»
Молодой футболист прокомментировал свой уход из «МЮ»
21-однолетний английский нападающий Мейсон Гринвуд опубликовал заявление в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».
«Прежде всего хочу сказать, понимаю, что люди будут судить меня по тому, что они видели и слышали в социальных сетях и в прессе, и я знаю, что люди будут предполагать худшее.
Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях – это неправильно.
Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях. Сегодняшнее решение было принято в результате нашей с клубом совместной работы.
Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры в другом месте, там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб», – говорит полузащитник.
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