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Англия
21 августа 2023, 21:04 | Обновлено 21 августа 2023, 21:10
713
0

Мейсон ГРИНВУД: «Я не совершал того, в чем меня обвиняли»

Молодой футболист прокомментировал свой уход из «МЮ»

21 августа 2023, 21:04 | Обновлено 21 августа 2023, 21:10
713
0
Мейсон ГРИНВУД: «Я не совершал того, в чем меня обвиняли»
ESPN.com. Мэйсон Гринвуд

21-однолетний английский нападающий Мейсон Гринвуд опубликовал заявление в связи с уходом из «Манчестер Юнайтед».

«Прежде всего хочу сказать, понимаю, что люди будут судить меня по тому, что они видели и слышали в социальных сетях и в прессе, и я знаю, что люди будут предполагать худшее.

Меня воспитывали в духе того, что насилие или жестокость в любых отношениях – это неправильно.

Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях. Сегодняшнее решение было принято в результате нашей с клубом совместной работы.

Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры в другом месте, там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб», – говорит полузащитник.

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Источник ESPN
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