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  4. Директор Днепра-1: «Ждем молодого тренера-иностранца»
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 19:07 |
486
1

Директор Днепра-1: «Ждем молодого тренера-иностранца»

Вячеслав Фридман – о новом тренере команды

21 августа 2023, 19:07 |
486
1
Директор Днепра-1: «Ждем молодого тренера-иностранца»
Twitter. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о том, кто будет готовить команду к матчу плей-офф квалификации Лиги конференций против «Спартака» из Трнавы после отставки Александра Кучера:

«Скорее всего, Валерий Городов. Думаю, будет он. У него есть лицензия. Это для того, чтобы не приглашать на несколько дней в команду какого-то специалиста со стороны.

Новый тренер? Мы ждем молодого иностранца. Не буду говорить из какой он страны. Подождем».

Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» возглавит испанец Гонсало Гарсия.

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Днепр-1 - Спартак Трнава Лига конференций Александр Кучер
Источник Украинский футбол
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sheva
Команда без тренера на самий важливіший матч сезону, як це по нашому, по домашньому...
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