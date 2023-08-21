Директор Днепра-1: «Ждем молодого тренера-иностранца»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о том, кто будет готовить команду к матчу плей-офф квалификации Лиги конференций против «Спартака» из Трнавы после отставки Александра Кучера:

«Скорее всего, Валерий Городов. Думаю, будет он. У него есть лицензия. Это для того, чтобы не приглашать на несколько дней в команду какого-то специалиста со стороны.

Новый тренер? Мы ждем молодого иностранца. Не буду говорить из какой он страны. Подождем».

Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» возглавит испанец Гонсало Гарсия.