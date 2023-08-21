Херардо МАРТИНО: «Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире»

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино назвал Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

Ранее «Интер Майами» выиграл первый трофей в истории – Кубок лиг.

«Матч за матчем Лионель подтверждает статус лучшего игра в мире, он пришел в МЛС, чтобы побеждать и соревноваться.

Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали побеждать. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться», – сказал Херардо Мартино.