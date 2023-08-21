Major League Soccer21 августа 2023, 19:06 | Обновлено 21 августа 2023, 19:33
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Херардо МАРТИНО: «Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире»
Главный тренер «Интер Майами» высоко оценил способности своего звездного игрока
21 августа 2023, 19:06 | Обновлено 21 августа 2023, 19:33
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Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино назвал Лионеля Месси лучшим игроком в мире.
Ранее «Интер Майами» выиграл первый трофей в истории – Кубок лиг.
«Матч за матчем Лионель подтверждает статус лучшего игра в мире, он пришел в МЛС, чтобы побеждать и соревноваться.
Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали побеждать. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться», – сказал Херардо Мартино.
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