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Major League Soccer
21 августа 2023, 19:06 | Обновлено 21 августа 2023, 19:33
26
0

Херардо МАРТИНО: «Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире»

Главный тренер «Интер Майами» высоко оценил способности своего звездного игрока

21 августа 2023, 19:06 | Обновлено 21 августа 2023, 19:33
26
0
Херардо МАРТИНО: «Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире»
МЛС. Херардо Мартино

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино назвал Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

Ранее «Интер Майами» выиграл первый трофей в истории – Кубок лиг.

«Матч за матчем Лионель подтверждает статус лучшего игра в мире, он пришел в МЛС, чтобы побеждать и соревноваться.

Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали побеждать. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться», – сказал Херардо Мартино.

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Херардо Мартино Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник AS
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