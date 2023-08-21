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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 18:33 | Обновлено 21 августа 2023, 18:44
185
0

Ярослав ВИШНЯК: «Матч с Рухом оправдал ожидания»

Наставник «Колоса» прокомментировал ничейный результат своей команды

21 августа 2023, 18:33 | Обновлено 21 августа 2023, 18:44
185
0
Ярослав ВИШНЯК: «Матч с Рухом оправдал ожидания»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура УПЛ против львовского «Руха» (1:1).

«Матч оправдал ожидания, команды играли на победу в принципе до последней минуты. Были замены на усиление, замены атакующего звена. По-моему, желание победить точно оправдало надежды болельщиков.

У Мякушко были потери мяча на ровном месте. Скажем так, для него это не свойственно. Не знаю, почему так вышло. Может быть, что-то с самочувствием. Ребята иногда так хотят играть, что не говорят о возможных проблемах. Мякушко был не похож сам на себя, поэтому мы сделали замену после перерыва.

Летом мы обновили состав, попытались играть в три центральных защитника. Где-то неплохо выходило на сборах – есть определенные проблемы, есть определенные нюансы, но в целом к началу чемпионата эта тактика нам более-менее подошла. Посмотрим дальше – у нас игроки под тактику, а не тактика под игроков.

Я считаю, что необязательный гол с углового на старте второго тайма повлиял на игру. Где-то мы хотели играть вторым номером и ловить соперника на контратаках. Но перестроились, начали высоко прессинговать и создали несколько голевых моментов», - отметил Ярослав Васильевич.

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Рух Львов Колос - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Колос Ковалевка
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