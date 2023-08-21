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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 18:25 | Обновлено 21 августа 2023, 18:42
134
0

Юрий КЛИМЧУК: «Очень рад сыграть свой 100-й матч за Рух»

Игрок поделился эмоциями после юбилейного матча

21 августа 2023, 18:25 | Обновлено 21 августа 2023, 18:42
134
0
Юрий КЛИМЧУК: «Очень рад сыграть свой 100-й матч за Рух»
Фк Рух. Юрий Климчук.

Матч 2-го тура УПЛ против «Колоса» (1:1) стал юбилейным для нападающего «желто-черных» Юрия Климчука. Юбиляр рассказал, какие эмоции испытывает после такого достижения.

«Мы хотели выиграть и у нас были моменты, но в итоге ничья, хотя хотелось большего. «Колос» – очень опытная команда, и это ощущалось на поле. Игроки из этой команды много сыграли в УПЛ и сам матч был в общем равным, но все же мы больше заслуживали победы.

Очень рад сыграть свой 100-й матч за «Рух», для меня это большой успех. Я в этой команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее. Надеюсь еще долго играть за этот клуб. С начала этого сезона видно, что у ребят горят глаза. Мы двигаемся вперед и хотим побеждать. Пока наш результат закономерен», - сказал Климчук.

Топ-10 голов Юрія Климчука за «Рух»

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Юрий Климчук Рух Львов Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика Рух - Колос
Источник ФК Рух Львов
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