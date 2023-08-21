Юрий КЛИМЧУК: «Очень рад сыграть свой 100-й матч за Рух»

Матч 2-го тура УПЛ против «Колоса» (1:1) стал юбилейным для нападающего «желто-черных» Юрия Климчука. Юбиляр рассказал, какие эмоции испытывает после такого достижения.

«Мы хотели выиграть и у нас были моменты, но в итоге ничья, хотя хотелось большего. «Колос» – очень опытная команда, и это ощущалось на поле. Игроки из этой команды много сыграли в УПЛ и сам матч был в общем равным, но все же мы больше заслуживали победы.

Очень рад сыграть свой 100-й матч за «Рух», для меня это большой успех. Я в этой команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее. Надеюсь еще долго играть за этот клуб. С начала этого сезона видно, что у ребят горят глаза. Мы двигаемся вперед и хотим побеждать. Пока наш результат закономерен», - сказал Климчук.