Юрий КЛИМЧУК: «Очень рад сыграть свой 100-й матч за Рух»
Игрок поделился эмоциями после юбилейного матча
Матч 2-го тура УПЛ против «Колоса» (1:1) стал юбилейным для нападающего «желто-черных» Юрия Климчука. Юбиляр рассказал, какие эмоции испытывает после такого достижения.
«Мы хотели выиграть и у нас были моменты, но в итоге ничья, хотя хотелось большего. «Колос» – очень опытная команда, и это ощущалось на поле. Игроки из этой команды много сыграли в УПЛ и сам матч был в общем равным, но все же мы больше заслуживали победы.
Очень рад сыграть свой 100-й матч за «Рух», для меня это большой успех. Я в этой команде уже почти пять лет и вижу, что у нее большое будущее. Надеюсь еще долго играть за этот клуб. С начала этого сезона видно, что у ребят горят глаза. Мы двигаемся вперед и хотим побеждать. Пока наш результат закономерен», - сказал Климчук.
Топ-10 голов Юрія Климчука за «Рух»
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