Алексей КАЩУК: «Первый тайм был под нашим контролем»
Хавбек «Шахтера» – о ничьей в матче с «Кривбассом»
Полузащитник «Шахтера» Алексей Кащук поделился впечатлениями от матча 4-го тура УПЛ против «Кривбасса» (ничья 3:3), в котором он забил свой дебютный гол в составе «Горняков»:
– Алексей, что можешь сказать о поединке?
– Очень тяжелая игра с хорошим соперником. Считаю, первый тайм был под нашим контролем. Пропускаем легкие голы, но и создаем очень много, поэтому в следующих матчах, надеюсь, забьем больше и победим.
– Какое основное отличие между первым таймом и вторым?
– Трудно сейчас сказать. Очень хорошо начали матч, создавали моменты, но пропустили. На второй тайм вышли с задачей победить, но также пропустили. Разберем ошибки и будем двигаться дальше.
– Но лично для тебя был приятный момент: ты забил свой дебютный мяч за «Шахтер» и открыл счет. Как состоялся этот гол?
– Я очень рад, что забил свой дебютный гол. Зубков прекрасно сместился и отдал передачу, а мне оставалось только подставить ногу и забить. Еще раз скажу, что очень рад отличиться, но есть неприятный привкус от ничьей.
– Кому посвятил дебютный гол?
– Своей семье - маме, папе и сестре.
– Какие выводы следует сделать после этого матча?
– Будем работать. Будет теоретическое занятие, где мы разберем ошибки. Надеюсь, в следующей игре победим.
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