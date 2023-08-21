Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий КРЫСКИВ: «Не знаю, почему пропустили такие легкие голы»
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 15:56 |
151
0

Дмитрий КРЫСКИВ: «Не знаю, почему пропустили такие легкие голы»

Хавбек «Шахтера» – о матче против «Кривбасса»

21 августа 2023, 15:56 |
151
0
Дмитрий КРЫСКИВ: «Не знаю, почему пропустили такие легкие голы»
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который был признан лучшим игроком 4-го тура УПЛ, поделился впечатлениями от матча против «Кривбасса» (ничья 3:3):

– Дмитрий, матч был очень непростой. Почему?
– Наверное, мы сами сделали его непростым. Дважды имели преимущество в два мяча, но, не знаю почему, пропустили такие легкие голы. Надо будет на тренировках разобрать это, чтобы в следующих играх такого не повторялось.

– Тебя можно поздравить с дублем. Вспомнишь те эпизоды?
– Поздравлять не с чем, потому что нужно было выигрывать, чтобы поздравлять. Что касается голов, то в первом моменте очень хорошо Даниил Сикан подстроился, а я с ним сыграл в стенку – так забили. Во втором можно сказать, что не я отличился, а Артем Бондаренко: он очень хорошо перехватил и отдал мне, оставалось только попасть в пустые ворота.

– Почему первый тайм был таким результативным, а во втором что-то пошло не так?
– Не знаю, ведь моменты были как в первом, так и во втором тайме. Следует больше работать над реализацией моментов. Мы действительно могли в первом тайме закрывать игру: у нас мяч катался у чужих ворот, на линии вратарской, а нам не удавалось забить. Возможно, если бы мы отличились еще и имели преимущество в три гола, на этом игра закончилась бы.

– Накануне этот матч называли центральным. Можно ли сказать, что именно таким получилось противостояние?
– Матч получился действительно хорошим. Другие игры я не смотрел, потому что не было времени, но эта была интересной. Обидно, что не смогли увезти отсюда три очка.

По теме:
Алексей КАЩУК: «Первый тайм был под нашим контролем»
КОЖУШКО: «Игра с Шахтером запомнится на всю жизнь»
Перенесен матч 5-го тура УПЛ Рух – Днепр-1
Шахтер Донецк Дмитрий Крыськив Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Футбол | 20 августа 2023, 23:15 7
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» подверг критике уровень футбола киевлян

ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20 августа 2023, 17:09 52
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне

Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Футбол | 21.08.2023, 13:31
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем
Футбол | 21.08.2023, 14:44
У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем
У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Футбол | 20.08.2023, 18:58
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
20.08.2023, 12:30 20
Бокс
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 28
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
20.08.2023, 18:10 4
Футбол
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
19.08.2023, 22:35 10
Футбол
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.08.2023, 11:57 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем