Дмитрий КРЫСКИВ: «Не знаю, почему пропустили такие легкие голы»

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив, который был признан лучшим игроком 4-го тура УПЛ, поделился впечатлениями от матча против «Кривбасса» (ничья 3:3):

– Дмитрий, матч был очень непростой. Почему?

– Наверное, мы сами сделали его непростым. Дважды имели преимущество в два мяча, но, не знаю почему, пропустили такие легкие голы. Надо будет на тренировках разобрать это, чтобы в следующих играх такого не повторялось.

– Тебя можно поздравить с дублем. Вспомнишь те эпизоды?

– Поздравлять не с чем, потому что нужно было выигрывать, чтобы поздравлять. Что касается голов, то в первом моменте очень хорошо Даниил Сикан подстроился, а я с ним сыграл в стенку – так забили. Во втором можно сказать, что не я отличился, а Артем Бондаренко: он очень хорошо перехватил и отдал мне, оставалось только попасть в пустые ворота.

– Почему первый тайм был таким результативным, а во втором что-то пошло не так?

– Не знаю, ведь моменты были как в первом, так и во втором тайме. Следует больше работать над реализацией моментов. Мы действительно могли в первом тайме закрывать игру: у нас мяч катался у чужих ворот, на линии вратарской, а нам не удавалось забить. Возможно, если бы мы отличились еще и имели преимущество в три гола, на этом игра закончилась бы.

– Накануне этот матч называли центральным. Можно ли сказать, что именно таким получилось противостояние?

– Матч получился действительно хорошим. Другие игры я не смотрел, потому что не было времени, но эта была интересной. Обидно, что не смогли увезти отсюда три очка.