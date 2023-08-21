Лилль - Нант - 2:0. Видео голов и обзор матча

Во втором туре чемпионата Франции Лилль Пауло Фонсеки на своем поле без проблем обыграл Нант со счетом 2:0, при этом заканчивала команда матч в меньшинстве

Лилль – Нант 2:0

Голы: 1:0 – 66 Дэвид, 2:0 – 90 Унас.

Лилль – Шевалье, Сантуш, Диаките, Алессандро, Исмаили, Кабелла (Йоро, 81), Андре, Гомес (Балеба, 90), Жегрова (Кавалейру, 71), Харальдссон (Унас, 70), Дэвид (Языджи, 90).

Нант – Дескам, Паллуа, Кастеллетто, Пьер-Габриэль, Мерлен, Молле (Мутуссами, 65), Чиривелья, Дуглас (Маркиньос, 72), Коко (Аппюа, 65), Саймон (Бамба, 72), Мохамед.

Предупреждения: Паллуа (32), Кастеллетто (47).

Удаление: Алессандро (78).