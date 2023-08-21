Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль - Нант - 2:0. Видео голов и обзор матча
Франция
21 августа 2023, 14:52 | Обновлено 21 августа 2023, 14:57
35
0

Лилль - Нант - 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

21 августа 2023, 14:52 | Обновлено 21 августа 2023, 14:57
35
0
Лилль - Нант - 2:0. Видео голов и обзор матча

Во втором туре чемпионата Франции Лилль Пауло Фонсеки на своем поле без проблем обыграл Нант со счетом 2:0, при этом заканчивала команда матч в меньшинстве

Лилль – Нант 2:0

Голы: 1:0 – 66 Дэвид, 2:0 – 90 Унас.

Лилль – Шевалье, Сантуш, Диаките, Алессандро, Исмаили, Кабелла (Йоро, 81), Андре, Гомес (Балеба, 90), Жегрова (Кавалейру, 71), Харальдссон (Унас, 70), Дэвид (Языджи, 90).

Нант – Дескам, Паллуа, Кастеллетто, Пьер-Габриэль, Мерлен, Молле (Мутуссами, 65), Чиривелья, Дуглас (Маркиньос, 72), Коко (Аппюа, 65), Саймон (Бамба, 72), Мохамед.

Предупреждения: Паллуа (32), Кастеллетто (47).

Удаление: Алессандро (78).

По теме:
Славия - Баник - 1:0. Видео гола и обзор матча
Порту - Фаренсе - 2:1. Видео голов и обзор матча
Бешикташ Пендикспор – 1:1. Видео голов и обзор матча
Лилль чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Футбол | 20 августа 2023, 20:07 7
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер
Уже идут переговоры. Днепр-1 возглавит испанский тренер

Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони»

Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Футбол | 21 августа 2023, 06:20 4
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?

«Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 20.08.2023, 18:10
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем
Футбол | 21.08.2023, 14:44
У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем
У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем
Днепр-1 нашел нового тренера
Футбол | 21.08.2023, 12:15
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
20.08.2023, 21:16 154
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
20.08.2023, 22:10 1
Футбол
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
19.08.2023, 22:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем