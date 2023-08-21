КОЖУШКО: «Игра с Шахтером запомнится на всю жизнь»
Игрок «Кривбасса» – о матче с «Шахтером»
Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал матч 4-го тура УПЛ с донецким «Шахтером», который принес ничью 3:3.
«Невероятные эмоции, незабываемая такая игра получилась. Мы вернулись в игру с 0:2, поэтому очень довольны. Наверное, этот матч запомнится на всю жизнь.
Как я забил? Увидел, что Дибанго бежит открываться за спины игрокам «Шахтера» - и я пошел замыкать его передачу. Так получилось, что забил мяч.
Думаю, по такой игре ничья с донецким «Шахтером», чемпионом нашей страны – это хороший положительный результат. Учитывая то, как развивался поединок с пропущенными мячами и удалением - все закончилось хорошо», – рассказал Кожушко.
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