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Лига конференций
21 августа 2023, 14:44 | Обновлено 21 августа 2023, 14:47
290
0

У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем

Защитник восстанавливается после травмы

21 августа 2023, 14:44 | Обновлено 21 августа 2023, 14:47
290
0
У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем
dynamo.kiev.ua. Денис Попов

Центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов успешно восстанавливается после травмы, которую он получил на прошлой неделе перед ответным матчем квалификации Лиги конференций против «Ариса» (победа в серии пенальти).

По информации Dynamo.kiev.ua, Попов все еще тренируется индивидуально, но уже много работает с мячом. У 24-летнего защитника есть хорошие шансы сыграть в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций против турецкого «Бешикташа».

Первый матч между «Динамо» и «Бешикташем» состоится в четверг, 24 августа в Бухаресте. Начало поединка – в 20:00 по Киеву.

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Денис Попов Бешикташ Динамо Киев Динамо - Бешикташ Лига конференций травма
Источник Динамо Киев от Шурика
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