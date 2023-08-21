У Попова есть шансы сыграть в первом матче с Бешикташем

Центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов успешно восстанавливается после травмы, которую он получил на прошлой неделе перед ответным матчем квалификации Лиги конференций против «Ариса» (победа в серии пенальти).

По информации Dynamo.kiev.ua, Попов все еще тренируется индивидуально, но уже много работает с мячом. У 24-летнего защитника есть хорошие шансы сыграть в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций против турецкого «Бешикташа».

Первый матч между «Динамо» и «Бешикташем» состоится в четверг, 24 августа в Бухаресте. Начало поединка – в 20:00 по Киеву.