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  4. Кучер стал 12-м тренером, который подал в отставку уже после трех туров
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 14:23 | Обновлено 21 августа 2023, 14:29
377
1

Кучер стал 12-м тренером, который подал в отставку уже после трех туров

Матч с «Оболонью» стал последним для Александра Кучера у руля «Днепра-1»

21 августа 2023, 14:23 | Обновлено 21 августа 2023, 14:29
377
1
Кучер стал 12-м тренером, который подал в отставку уже после трех туров
СК Днепр-1. Александр Кучер

Неудачный старт «Днепра-1» в сезоне-2023/24 на внутренней и международной аренах привел к отставке главного тренера команды Александра Кучера. Под его руководством днепряне провели в УПЛ 33 матча, одержав 22 победы при 6 поражениях (мячи 65-31).

К слову, Кучер стал 12-м тренером в истории чемпионатов Украины, покинувшим свой пост после трех стартовых игр, в том числе 2-м после Александра Хацкевича из клуба-призера предыдущего сезона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние тренерские отставки в чемпионатах Украины

Сезон

Клуб

Уволенный тренер

И

В

Н

П

Мячи

О

%

Место*

1997/98

Металлург М

Юрий ПОГРЕБНЯК

2

0

0

2

2-10

0

0

16-е

1999/00

Днепр

Леонид КОЛТУН

2

0

0

2

0-6

0

0

16-е

2001/02

Металлург З

Владимир АТАМАНЮК

2

0

0

2

1-5

0

0

14-е

2012/13

Металлург З

Игорь ЛУЧКЕВИЧ

2

0

0

2

0-6

0

0

15-е

2021/22

Рух

Иван ФЕДЫК

2

0

0

2

1-4

0

0

14-е

2005/06

Металлург З

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3

0

1

2

1-5

1

11,1

15-е

2006/07

Заря

Юрий КОВАЛЬ

3

0

1

2

2-5

1

11,1

15-е

2012/13

Карпаты

Павел КУЧЕРОВ

3

0

1

2

3-9

1

11,1

13-е

2016/17

Сталь Км

Эрик ВАН ДЕР МЕР

3

1

1

1

2-4

4

44,4

7-е

2019/20

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

3

2

0

1

6-2

6

66,7

3-е

2020/21

Днепр-1

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

3

0

1

2

3-6

1

11,1

11-е

2023/24

Днепр-1

Александр КУЧЕР

3

1

1

1

4-4

4

44,4

11-е

* на момент отставки.

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Источник Sport.ua
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Перець
Все по ділу ,просрав майже все з початку сезону 
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