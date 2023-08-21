Ман Сити договорился о подписании вингера Ренна

Английский «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с вингером французского «Ренна» Жереми Доку.

Сообщается, что 21-летний бельгиец Доку станет заменой полузащитнику Рияду Марезу, который не так давно сменил АПЛ на чемпионат Саудовской Аравии. Теперь клубы должны согласовать сумму трансфера.

«Ренн» хочет получить за Доку 55 млн евро. Ожидается, что клубы закроют между собой все вопросы по переходу Жереми Доку на этой неделе.

В нынешнем сезоне Доку провел за «Ренн» два матча, забил один гол.

Ранее стало известно, что «Вест Хэм» пытается перехватить бельгийца Доку у «Ман Сити».