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  4. Ман Сити договорился о подписании вингера Ренна
Англия
21 августа 2023, 13:14 | Обновлено 21 августа 2023, 13:32
591
1

Ман Сити договорился о подписании вингера Ренна

«Горожане» вскоре пополнят состав Жереми Доку

21 августа 2023, 13:14 | Обновлено 21 августа 2023, 13:32
591
1
Ман Сити договорился о подписании вингера Ренна
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

Английский «Манчестер Сити» согласовал условия контракта с вингером французского «Ренна» Жереми Доку.

Сообщается, что 21-летний бельгиец Доку станет заменой полузащитнику Рияду Марезу, который не так давно сменил АПЛ на чемпионат Саудовской Аравии. Теперь клубы должны согласовать сумму трансфера.

«Ренн» хочет получить за Доку 55 млн евро. Ожидается, что клубы закроют между собой все вопросы по переходу Жереми Доку на этой неделе.

В нынешнем сезоне Доку провел за «Ренн» два матча, забил один гол.

Ранее стало известно, что «Вест Хэм» пытается перехватить бельгийца Доку у «Ман Сити».

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Манчестер Сити трансферы Жереми Доку Ренн трансферы АПЛ
Источник Le Parisien
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Gargantua
да, этот парень у Ренна выделялся
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