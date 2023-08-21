Рейтинг ATP. Руне дебютировал в топ-4, Рууд вернулся в первую пятерку

На прошлой неделе мужчины сыграли хардовый Мастерс в Цинциннати. В матче за титул Новак Джокович одолел Карлоса Алькараса и вплотную подобрался к нему в мировом рейтинге. После US Open серб практически наверняка снова станет первой ракеткой мира, так как не защищает очков за прошлогоднее выступление (не играл из-за ковидных ограничений), а испанцу предстоит защита титула.

Грец Стефанос Циципас провалил Мастерсы на американской земле и опустился на 7 строчку рейтинга ATP. В топ-4 впервые поднялся Хольгер Руне из Дании, в первую пятерку вернулся норвежец Каспер Рууд. Немец Александр Зверев уже 12-й.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидеры украинского тенниса в новой редакции рейтинга ATP снова немного просели.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Рууд потерял восьмую строчку, его место занял Зверев.

Чемпионская гонка ATP