Рейтинг WTA. Соболева и Олейникова обновили личные рекорды

На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 1000 в Цинциннати. Титул достался 19-летней американке Кори Гауфф, которая поднялась на шестую позицию в мировом рейтинге.

Финалистка Каролина Мухова дебютировала в первой десятке. Любопытно, что места с 9 по 12 сейчас занимают представительницы Чехии (Вондроушова, Мухова, Квитова и Крейчикова).

Также стоит отметить прогресс итальянки Жасмин Паолини, она обновила личное достижение – 35 место. 18-летняя Чешка Линда Носкова уже занимает 42-ю позицию.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили свои позиции, Марта Костюк и Леся Цуренко немного опустились в рейтинге, а Катерина Байндл и Даяна Ястремская чуть улучшили свое положение.

Анастасия Соболева и Александра Олейникова обновили личные рекорды.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок не сумела защитить победу на прошлогоднем турнире в Цинциннати и выбыла из топ-20 парного разряда, теперь она 24-я. Марта Костюк сохранила 27-ю позицию, Надежда Киченок стала 57-й.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Гауфф поднялась на пятую строчку, Мухова стала восьмой.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке либо остались на своих местах, либо немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA