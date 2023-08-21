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  4. Рейтинг WTA. Соболева и Олейникова обновили личные рекорды
WTA
21 августа 2023, 13:14 |
300
0

Рейтинг WTA. Соболева и Олейникова обновили личные рекорды

Каролина Мухова дебютировала в первой десятке

21 августа 2023, 13:14 |
300
0
Рейтинг WTA. Соболева и Олейникова обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 1000 в Цинциннати. Титул достался 19-летней американке Кори Гауфф, которая поднялась на шестую позицию в мировом рейтинге.

Финалистка Каролина Мухова дебютировала в первой десятке. Любопытно, что места с 9 по 12 сейчас занимают представительницы Чехии (Вондроушова, Мухова, Квитова и Крейчикова).

Также стоит отметить прогресс итальянки Жасмин Паолини, она обновила личное достижение – 35 место. 18-летняя Чешка Линда Носкова уже занимает 42-ю позицию.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили свои позиции, Марта Костюк и Леся Цуренко немного опустились в рейтинге, а Катерина Байндл и Даяна Ястремская чуть улучшили свое положение.

Анастасия Соболева и Александра Олейникова обновили личные рекорды.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок не сумела защитить победу на прошлогоднем турнире в Цинциннати и выбыла из топ-20 парного разряда, теперь она 24-я. Марта Костюк сохранила 27-ю позицию, Надежда Киченок стала 57-й.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Гауфф поднялась на пятую строчку, Мухова стала восьмой.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке либо остались на своих местах, либо немного потеряли.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Кори Гауфф – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Кори Гауфф Каролина Мухова
Источник Sport.ua
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