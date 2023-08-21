Рейтинг WTA. Соболева и Олейникова обновили личные рекорды
Каролина Мухова дебютировала в первой десятке
На прошлой неделе женщины сыграли турнир категории WTA 1000 в Цинциннати. Титул достался 19-летней американке Кори Гауфф, которая поднялась на шестую позицию в мировом рейтинге.
Финалистка Каролина Мухова дебютировала в первой десятке. Любопытно, что места с 9 по 12 сейчас занимают представительницы Чехии (Вондроушова, Мухова, Квитова и Крейчикова).
Также стоит отметить прогресс итальянки Жасмин Паолини, она обновила личное достижение – 35 место. 18-летняя Чешка Линда Носкова уже занимает 42-ю позицию.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили свои позиции, Марта Костюк и Леся Цуренко немного опустились в рейтинге, а Катерина Байндл и Даяна Ястремская чуть улучшили свое положение.
Анастасия Соболева и Александра Олейникова обновили личные рекорды.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок не сумела защитить победу на прошлогоднем турнире в Цинциннати и выбыла из топ-20 парного разряда, теперь она 24-я. Марта Костюк сохранила 27-ю позицию, Надежда Киченок стала 57-й.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В Чемпионской гонке Гауфф поднялась на пятую строчку, Мухова стала восьмой.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке либо остались на своих местах, либо немного потеряли.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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