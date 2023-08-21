ATP21 августа 2023, 12:54 | Обновлено 21 августа 2023, 13:03
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Карлос АЛЬКАРАС – Джоковичу: «Потрясающе учиться у тебя»
Испанец обратился к сербу
21 августа 2023, 12:54 | Обновлено 21 августа 2023, 13:03
382
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Испанский теннисист Карлос Алькарас выступил с публичным обращением к сербу Новаку Джоковичу, с которым он разыграл трофей на турнире ATP-1000 серии Мастерс в Цинциннати.
«Потрясающе играть против тебя, делить с тобой площадку, учиться у тебя. Я многому научился у такого чемпиона, как ты. Поздравляю вас и вашу команду», – признпался Алькарас.
Как известно, финал турнира в Цинциннати завершился победой Джоковича в трех сетах – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
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