Карлос АЛЬКАРАС – Джоковичу: «Потрясающе учиться у тебя»

Испанский теннисист Карлос Алькарас выступил с публичным обращением к сербу Новаку Джоковичу, с которым он разыграл трофей на турнире ATP-1000 серии Мастерс в Цинциннати.

«Потрясающе играть против тебя, делить с тобой площадку, учиться у тебя. Я многому научился у такого чемпиона, как ты. Поздравляю вас и вашу команду», – признпался Алькарас.

Как известно, финал турнира в Цинциннати завершился победой Джоковича в трех сетах – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).