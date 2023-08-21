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Португалия
21 августа 2023, 11:50 | Обновлено 21 августа 2023, 12:03
51
0

Порту - Фаренсе - 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии

21 августа 2023, 11:50 | Обновлено 21 августа 2023, 12:03
51
0
Порту - Фаренсе - 2:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат Португалии, 2-й тур.

Порту - Фаренсе 2:1 (1:1).

Голы: Мартинес, 13 (1:0). Кошта, 45+1 (1:1). Маркано, 90+10 (2:1).

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Порту Фаренсе чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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