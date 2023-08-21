Португалия21 августа 2023, 11:50 | Обновлено 21 августа 2023, 12:03
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Порту - Фаренсе - 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии
21 августа 2023, 11:50 | Обновлено 21 августа 2023, 12:03
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Чемпионат Португалии, 2-й тур.
Порту - Фаренсе 2:1 (1:1).
Голы: Мартинес, 13 (1:0). Кошта, 45+1 (1:1). Маркано, 90+10 (2:1).
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