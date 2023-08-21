Бешикташ Пендикспор – 1:1. Видео голов и обзор матча

Соперник киевского «Динамо» по квалификации Лиги конференции турецкий «Бешикташ» потерял очки в матче чемпионата Турции. На своем поле стамбульский клуб сыграл 1:1 с «Пендикспором». Победу хозяева упустили на последних секундах матча.

Напомним, что поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» – «Бешикташ» состоится в четверг, 24 августа.

Чемпионат Турции, 2-й тур

«Бешикташ» – «Пендикспор» – 1:1 (1:0)

Голы: Колли, 12 (1:0). Ромеро, 90+4 (1:1).