Турция21 августа 2023, 11:23 | Обновлено 21 августа 2023, 11:52
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Бешикташ Пендикспор – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Турции
21 августа 2023, 11:23 | Обновлено 21 августа 2023, 11:52
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Соперник киевского «Динамо» по квалификации Лиги конференции турецкий «Бешикташ» потерял очки в матче чемпионата Турции. На своем поле стамбульский клуб сыграл 1:1 с «Пендикспором». Победу хозяева упустили на последних секундах матча.
Напомним, что поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» – «Бешикташ» состоится в четверг, 24 августа.
Чемпионат Турции, 2-й тур
«Бешикташ» – «Пендикспор» – 1:1 (1:0)
Голы: Колли, 12 (1:0). Ромеро, 90+4 (1:1).
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