Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ Пендикспор – 1:1. Видео голов и обзор матча
Турция
21 августа 2023, 11:23 | Обновлено 21 августа 2023, 11:52
163
0

Бешикташ Пендикспор – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Турции

21 августа 2023, 11:23 | Обновлено 21 августа 2023, 11:52
163
0
Бешикташ Пендикспор – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Бешикташ. Шенол Гюнеш

Соперник киевского «Динамо» по квалификации Лиги конференции турецкий «Бешикташ» потерял очки в матче чемпионата Турции. На своем поле стамбульский клуб сыграл 1:1 с «Пендикспором». Победу хозяева упустили на последних секундах матча.

Напомним, что поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций «Динамо» – «Бешикташ» состоится в четверг, 24 августа.

Чемпионат Турции, 2-й тур

«Бешикташ» «Пендикспор» – 1:1 (1:0)

Голы: Колли, 12 (1:0). Ромеро, 90+4 (1:1).

По теме:
ВИДЕО. Закатил мяч. Скандальный динамовец отметился голом в Турции
ВИДЕО. На гол Иммобиле – две ответки. Лацио потерпел неожиданное поражение
ВИДЕО. 2-й тур в Лиге 1. Разгром от Монако, уверенная победа Лилля
видео голов и обзор Бешикташ Бешикташ - Динамо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
Футбол | 21 августа 2023, 07:40 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 августа

Важные события во всех видах спорта

«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Бокс | 20 августа 2023, 12:30 18
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Легенда бокса уверен, что у украинца будут шансы на победу

Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Футбол | 20.08.2023, 22:10
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Разгромная победа для Цыганкова и Довбика. Жирона забила три мяча Хетафе
Сестры Киченок уступили первым ракеткам мира на старте турнира в Кливленде
Теннис | 21.08.2023, 08:59
Сестры Киченок уступили первым ракеткам мира на старте турнира в Кливленде
Сестры Киченок уступили первым ракеткам мира на старте турнира в Кливленде
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20.08.2023, 17:09
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
20.08.2023, 18:10 4
Футбол
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
Он запорол два момента. Стала известна оценка Мудрика за матч с Вест Хэмом
20.08.2023, 22:59 11
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 18
Футбол
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 11
Футбол
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
20.08.2023, 23:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем