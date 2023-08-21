ДЖОКОВИЧ: «Было ощущение, что это финал Grand Slam»
Серб – о финале турнира в Цинциннати с Алькарасом
Сербский теннисист Новак Джокович дал оценку решающему поединку на турнире ATP-1000 серии Мастерс в Цинциннати, в котором он добился победы над испанцем Карлосом Алькарасом в трех сетах.
«Это был один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал Grand Slam. Я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке (на US Open. – прим. Sport.ua). Это было бы здорово. Для зрителей. Возможно, не для меня», – признался Джокович.
Напомним, во встрече Джоковича с Алькарасом в финале турнира в Цинциннати судьба двух сетов решилась на тай-брейках. И оба раза верх брал Новак – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).
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