ДЖОКОВИЧ: «Было ощущение, что это финал Grand Slam»

Сербский теннисист Новак Джокович дал оценку решающему поединку на турнире ATP-1000 серии Мастерс в Цинциннати, в котором он добился победы над испанцем Карлосом Алькарасом в трех сетах.

«Это был один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал Grand Slam. Я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке (на US Open. – прим. Sport.ua). Это было бы здорово. Для зрителей. Возможно, не для меня», – признался Джокович.

Напомним, во встрече Джоковича с Алькарасом в финале турнира в Цинциннати судьба двух сетов решилась на тай-брейках. И оба раза верх брал Новак – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).