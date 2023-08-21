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  4. Андрей Ярмоленко забил 14-й гол Черноморцу в карьере
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 10:41 | Обновлено 21 августа 2023, 10:45
412
0

Андрей Ярмоленко забил 14-й гол Черноморцу в карьере

Больше мячей одному клубу забивали только Андрей Воробей и Сергей Назаренко

21 августа 2023, 10:41 | Обновлено 21 августа 2023, 10:45
412
0
Андрей Ярмоленко забил 14-й гол Черноморцу в карьере
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

У каждого бомбардира есть любимая команда. Для Андрея Ярмоленко – это, несомненно, «Черноморец». В матче 4 тура он поставил уже 14-й автограф в воротах одесситов. 13 раз Андрей заставлял голкиперов «моряков» вынимать мяч из сетки в чемпионатах Украины и 1 – в Кубке Украины.

Больше мячей одному клубу в украинских турнирах забивали только Андрей Воробей «Кривбассу» – 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу» – 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины

Игрок

Клубы

Соперник

Голы

ЧУ

КУ

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (11), Днепр (3), Арсенал (1),

Кривбасс

16

11

5

Металлист (1)

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр (10), Таврия (4), Металлист (1)

Металлург Д

15

15

-

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (2), Динамо (3), Шахтер (9)

Олимпик

14

12

1

Максим ШАЦКИХ

Динамо (10), Арсенал (2), Говерла (2)

Металлург З

14

12

2

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Черноморец

14

13

1

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Кривбасс

13

11

2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (2), Днепр (10)

Ильичевец

13

13

-

Максим ШАЦКИХ

Динамо (7), Арсенал (5), Говерла (1)

Карпаты

13

13

-

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цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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