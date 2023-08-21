Андрей Ярмоленко забил 14-й гол Черноморцу в карьере
Больше мячей одному клубу забивали только Андрей Воробей и Сергей Назаренко
У каждого бомбардира есть любимая команда. Для Андрея Ярмоленко – это, несомненно, «Черноморец». В матче 4 тура он поставил уже 14-й автограф в воротах одесситов. 13 раз Андрей заставлял голкиперов «моряков» вынимать мяч из сетки в чемпионатах Украины и 1 – в Кубке Украины.
Больше мячей одному клубу в украинских турнирах забивали только Андрей Воробей «Кривбассу» – 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу» – 15.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины
|
Игрок
|
Клубы
|
Соперник
|
Голы
|
ЧУ
|
КУ
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (11), Днепр (3), Арсенал (1),
|
Кривбасс
|
16
|
11
|
5
|
|
Металлист (1)
|
|
|
|
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр (10), Таврия (4), Металлист (1)
|
Металлург Д
|
15
|
15
|
-
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (2), Динамо (3), Шахтер (9)
|
Олимпик
|
14
|
12
|
1
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (10), Арсенал (2), Говерла (2)
|
Металлург З
|
14
|
12
|
2
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
Черноморец
|
14
|
13
|
1
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
13
|
11
|
2
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Шахтер (2), Днепр (10)
|
Ильичевец
|
13
|
13
|
-
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (7), Арсенал (5), Говерла (1)
|
Карпаты
|
13
|
13
|
-
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
24-летний опорный полузащитник Тайлер Адамс подписал контракт на пять лет
Бывший главный тренер «Динамо» подверг критике уровень футбола киевлян