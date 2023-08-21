Андрей Ярмоленко забил 14-й гол Черноморцу в карьере

У каждого бомбардира есть любимая команда. Для Андрея Ярмоленко – это, несомненно, «Черноморец». В матче 4 тура он поставил уже 14-й автограф в воротах одесситов. 13 раз Андрей заставлял голкиперов «моряков» вынимать мяч из сетки в чемпионатах Украины и 1 – в Кубке Украины.

Больше мячей одному клубу в украинских турнирах забивали только Андрей Воробей «Кривбассу» – 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу» – 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины