Сергей Сидорчук сыграл 250-й матч в УПЛ

Для Сергея Сидорчука начало сезона-2023/24 оказалось богатым на юбилеи. В первом туре он отпраздновал 150-й матч в качестве капитана киевлян во всех турнирах, затем 80-й раз отыграл в еврокубках. А поединок с «Черноморцем» (2:3) стал для 32-летнего хавбека 250-м в чемпионатах Украины.

213 матчей Сидорчук провел за «Динамо» и 37 – за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в гостевом поединке против донецкого «Металлурга» (0:3). Между тем юбилейную игру Сергей отметил юбилейным голом – 25-м в карьере. 18 раз он поражал ворота соперников в УПЛ, 3 – за национальную сборную, по 2 – в Кубке Украины и еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука в УПЛ