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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 10:33 | Обновлено 21 августа 2023, 10:40
180
2

Сергей Сидорчук сыграл 250-й матч в УПЛ

Капитан «Динамо» провел юбилейный поединок в чемпионатах Украины

21 августа 2023, 10:33 | Обновлено 21 августа 2023, 10:40
180
2
Сергей Сидорчук сыграл 250-й матч в УПЛ
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Для Сергея Сидорчука начало сезона-2023/24 оказалось богатым на юбилеи. В первом туре он отпраздновал 150-й матч в качестве капитана киевлян во всех турнирах, затем 80-й раз отыграл в еврокубках. А поединок с «Черноморцем» (2:3) стал для 32-летнего хавбека 250-м в чемпионатах Украины.

213 матчей Сидорчук провел за «Динамо» и 37 – за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в гостевом поединке против донецкого «Металлурга» (0:3). Между тем юбилейную игру Сергей отметил юбилейным голом – 25-м в карьере. 18 раз он поражал ворота соперников в УПЛ, 3 – за национальную сборную, по 2 – в Кубке Украины и еврокубках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Сидорчука

Соперник

Счет

1-й

23.08.2009

Металлург З

Металлург Д

0:3 (г)

50-й

03.11.2013

Динамо

Заря

0:2 (г)

100-й

23.07.2016

Динамо

Александрия

5:1 (д)

150-й

03.12.2018

Динамо

Черноморец

2:0 (д)

200-й

21.03.2021

Динамо

Рух

3:0 (д)

250-й

20.08.2023

Динамо

Черноморец

2:3 (г)

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цифры и факты Сергей Сидорчук Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Swed
Красавчик!   На 70 минут его ещё хватает.  Что с Арисом, что с Черноморцем.  И главное что он помнит про дальние удары.
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kadaad
Пора на пенсию.
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