Сергей Сидорчук сыграл 250-й матч в УПЛ
Капитан «Динамо» провел юбилейный поединок в чемпионатах Украины
Для Сергея Сидорчука начало сезона-2023/24 оказалось богатым на юбилеи. В первом туре он отпраздновал 150-й матч в качестве капитана киевлян во всех турнирах, затем 80-й раз отыграл в еврокубках. А поединок с «Черноморцем» (2:3) стал для 32-летнего хавбека 250-м в чемпионатах Украины.
213 матчей Сидорчук провел за «Динамо» и 37 – за запорожский «Металлург», где 23 августа 2009 года состоялся его дебют в элитном дивизионе в гостевом поединке против донецкого «Металлурга» (0:3). Между тем юбилейную игру Сергей отметил юбилейным голом – 25-м в карьере. 18 раз он поражал ворота соперников в УПЛ, 3 – за национальную сборную, по 2 – в Кубке Украины и еврокубках.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Сергея Сидорчука в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Сидорчука
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
23.08.2009
|
Металлург З
|
Металлург Д
|
0:3 (г)
|
50-й
|
03.11.2013
|
Динамо
|
Заря
|
0:2 (г)
|
100-й
|
23.07.2016
|
Динамо
|
Александрия
|
5:1 (д)
|
150-й
|
03.12.2018
|
Динамо
|
Черноморец
|
2:0 (д)
|
200-й
|
21.03.2021
|
Динамо
|
Рух
|
3:0 (д)
|
250-й
|
20.08.2023
|
Динамо
|
Черноморец
|
2:3 (г)
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