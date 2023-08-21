ОФИЦИАЛЬНО. Барселона вновь избавилась от Деста
Каталонцы нашли новый клуб американцу
Испанская «Барселона» объявила о переходе защитника Серджиньо Деста в нидерландский клуб ПСВ.
Сообщается, что 22-летний американский футболист будет играть за клуб из Эйндховена в аренде с правом выкупа. «Барселона» оставила за собой право на получение процента от последующей продажи Деста.
Сержиньо Дест является воспитанником академии «Аякса». Каталонцы подписали его осенью 2020 года за 21 млн евро.
В предыдущем сезоне Дест на правах аренды играл за «Милан».
За «Барселону» Сержиньо Дест сыграл в 72 матчах во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Кучер подал в отставку после поражения от «Оболони»
«Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко