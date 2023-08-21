ОФИЦИАЛЬНО. Барселона вновь избавилась от Деста

Испанская «Барселона» объявила о переходе защитника Серджиньо Деста в нидерландский клуб ПСВ.

Сообщается, что 22-летний американский футболист будет играть за клуб из Эйндховена в аренде с правом выкупа. «Барселона» оставила за собой право на получение процента от последующей продажи Деста.

Сержиньо Дест является воспитанником академии «Аякса». Каталонцы подписали его осенью 2020 года за 21 млн евро.

В предыдущем сезоне Дест на правах аренды играл за «Милан».

За «Барселону» Сержиньо Дест сыграл в 72 матчах во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.