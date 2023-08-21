В УПЛ сыграл первый легионер из Гваделупы
Хавбек «Руха» Анже Плюмен стал представителем 78-й страны дальнего зарубежья в УПЛ
В поединке с «Колосом» (1:1) в составе «Руха» дебютировал в чемпионатах Украины 28-летний полузащитник сборной Гваделупы Анже Плюмен. Он стал игроком 78-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 9-й – из Северной и Центральной Америки.
К слову, Плюмен расширил географию представительства «дальних» легионеров в «Рухе» до 9 стран. 3 из которых – из Европы (Исландия, Сербия, Словения), по 2 – из Африки (Гана, Нигерия), Южной Америки (Аргентина, Бразилия) и КОНКАКАФ (Гваделупа, США).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Канада
|
10.09.2005
|
Милан БОЖИЧ
|
Волынь
|
Металлург Д (г)
|
0:4
|
Антилы
|
20.08.2006
|
Сендлей БИТО
|
Сталь А
|
Ворскла (г)
|
0:1
|
Мексика
|
19.08.2007
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
3:1
|
Коста-Рика
|
30.08.2015
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Карпаты (д)
|
2:0
|
США
|
20.09.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Черноморец
|
Говерла (г)
|
1:1
|
Аруба
|
21.08.2016
|
Эрик ДАНСО
|
Сталь Км
|
Ворскла (г)
|
0:0
|
Ямайка
|
02.10.2022
|
Кахим ПЭРРИС
|
Динамо
|
Минай (г)
|
1:0
|
Панама
|
05.03.2023
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Ворскла (г)
|
3:2
|
Гваделупа
|
19.08.2023
|
Анже ПЛЮМЕН
|
Рух
|
Колос (д)
|
1:1
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