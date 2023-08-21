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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 10:30 | Обновлено 21 августа 2023, 10:31
969
1

В УПЛ сыграл первый легионер из Гваделупы

Хавбек «Руха» Анже Плюмен стал представителем 78-й страны дальнего зарубежья в УПЛ

21 августа 2023, 10:30 | Обновлено 21 августа 2023, 10:31
969
1
В УПЛ сыграл первый легионер из Гваделупы
ФК Рух. Анже Плюмен

В поединке с «Колосом» (1:1) в составе «Руха» дебютировал в чемпионатах Украины 28-летний полузащитник сборной Гваделупы Анже Плюмен. Он стал игроком 78-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 9-й – из Северной и Центральной Америки.

К слову, Плюмен расширил географию представительства «дальних» легионеров в «Рухе» до 9 стран. 3 из которых – из Европы (Исландия, Сербия, Словения), по 2 – из Африки (Гана, Нигерия), Южной Америки (Аргентина, Бразилия) и КОНКАКАФ (Гваделупа, США).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Канада

10.09.2005

Милан БОЖИЧ

Волынь

Металлург Д (г)

0:4

Антилы

20.08.2006

Сендлей БИТО

Сталь А

Ворскла (г)

0:1

Мексика

19.08.2007

Нери КАСТИЛЬО

Шахтер

Металлист (г)

3:1

Коста-Рика

30.08.2015

Джон РУИС

Днепр

Карпаты (д)

2:0

США

20.09.2015

Евгений СТАРИКОВ

Черноморец

Говерла (г)

1:1

Аруба

21.08.2016

Эрик ДАНСО

Сталь Км

Ворскла (г)

0:0

Ямайка

02.10.2022

Кахим ПЭРРИС

Динамо

Минай (г)

1:0

Панама

05.03.2023

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Ворскла (г)

3:2

Гваделупа

19.08.2023

Анже ПЛЮМЕН

Рух

Колос (д)

1:1

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цифры и факты Рух Львов Анже Плюмен
Источник Sport.ua
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