В УПЛ сыграл первый легионер из Гваделупы

В поединке с «Колосом» (1:1) в составе «Руха» дебютировал в чемпионатах Украины 28-летний полузащитник сборной Гваделупы Анже Плюмен. Он стал игроком 78-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 9-й – из Северной и Центральной Америки.

К слову, Плюмен расширил географию представительства «дальних» легионеров в «Рухе» до 9 стран. 3 из которых – из Европы (Исландия, Сербия, Словения), по 2 – из Африки (Гана, Нигерия), Южной Америки (Аргентина, Бразилия) и КОНКАКАФ (Гваделупа, США).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ