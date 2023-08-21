ВИДЕО. Закатил мяч. Скандальный динамовец отметился голом в Турции
Жерсон Родригеш помог «Сивасспору» обыграть «Газиантеп»
20 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Турции по футболу между клубами «Газиантеп» и «Сивасспор». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
3-й мяч на 84-й минуте для «Сивасспора» забил 28-летний вингер из Люксембурга Жерсон Родригеш, который был арендован клубом из киевского «Динамо». Жерсон отметился первым голом за новую для себя команду.
Родригеш имел большие проблемы с дисциплиной в киевском клубе. Контракт футболиста с «Динамо» действителен до июня 2024 года, а аренда в ФК «Сивасспоре» рассчитана до конца текущего сезона.
ВИДЕО. Закатил мяч. Скандальный динамовец отметился голом в Турции
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