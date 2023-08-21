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Саудовская Аравия
21 августа 2023, 09:11 |
1731
1

ОФИЦИАЛЬНО. Норвежец, который бежал из москвы, перешел в команду Йовичевича

Матиас Норманн продолжит карьеру в «Аль-Раеде»

21 августа 2023, 09:11 |
1731
1
ОФИЦИАЛЬНО. Норвежец, который бежал из москвы, перешел в команду Йовичевича
Instagram. Матиас Норманн

Саудовский футбольный клуб «Аль-Раед», главным тренером которого является экс-коуча «Шахтера» Игор Йовичевич, объявил о подписании 27-летнего норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

Условия контракта не разглашаются.

Ранее Норманн бежал из россии после обстрелов москвы. Матас расторг контракт с московским «динамо». В росии игрок выступал с 2019 года.

Отметим, что в первых двух турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» и Йовичевич дважды програли.

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Аль-Раед трансферы Игор Йовичевич Матиас Норманн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Кепа Ларисабродяга
ого, Йовичевич какой молодец, так бістро нашел себе новій клуб...Хороший тренер, думаю что шахтер еще может пожалеть что убрал его
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