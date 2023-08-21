ОФИЦИАЛЬНО. Норвежец, который бежал из москвы, перешел в команду Йовичевича
Матиас Норманн продолжит карьеру в «Аль-Раеде»
Саудовский футбольный клуб «Аль-Раед», главным тренером которого является экс-коуча «Шахтера» Игор Йовичевич, объявил о подписании 27-летнего норвежского полузащитника Матиаса Норманна.
Условия контракта не разглашаются.
Ранее Норманн бежал из россии после обстрелов москвы. Матас расторг контракт с московским «динамо». В росии игрок выступал с 2019 года.
Отметим, что в первых двух турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» и Йовичевич дважды програли.
🇳🇴❤️🔥#MathiasNormann pic.twitter.com/RkTkRzbepL— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 20, 2023
🇳🇴 | النجم النرويجي ماتياس نورمان ينضم لكتيبة #رائد_التحدي— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 20, 2023
Welcome ❤️#MathiasNormann pic.twitter.com/5muODcn738
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