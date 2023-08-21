ОФИЦИАЛЬНО. Норвежец, который бежал из москвы, перешел в команду Йовичевича

Саудовский футбольный клуб «Аль-Раед», главным тренером которого является экс-коуча «Шахтера» Игор Йовичевич, объявил о подписании 27-летнего норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

Условия контракта не разглашаются.

Ранее Норманн бежал из россии после обстрелов москвы. Матас расторг контракт с московским «динамо». В росии игрок выступал с 2019 года.

Отметим, что в первых двух турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» и Йовичевич дважды програли.