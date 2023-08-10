Норвежский футболист покинул российский клуб из-за обстрелов москвы
Матиас Норманн расторг контракт с «динамо» москва
В последнее время москва все чаще стала подвергаться атакам украинских дронов. Этого испугался норвежский полузащитник «динамо» москва Матиас Норманн.
Как сообщают норвежские СМИ, он расторг контракт с клубами (за «динамо» москва он выступал в аренде, права на игрока принадлежат другому российскому клубу, «ростову») из-за «усиленного чувства страха» в связи с войной россии против Украины.
«ростов» и «динамо» москва в свою очередь собираются подать на Норманна в суд из-за того, что он расторг контракт в одностороннем порядке.
Норманн выступал в россии с 2019 года. В прошлом году из-за этого он потерял место в сборной Норвегии.
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