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Россия
10 августа 2023, 20:01 | Обновлено 10 августа 2023, 20:02
860
0

Норвежский футболист покинул российский клуб из-за обстрелов москвы

Матиас Норманн расторг контракт с «динамо» москва

10 августа 2023, 20:01 | Обновлено 10 августа 2023, 20:02
860
0
Норвежский футболист покинул российский клуб из-за обстрелов москвы
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Норманн

В последнее время москва все чаще стала подвергаться атакам украинских дронов. Этого испугался норвежский полузащитник «динамо» москва Матиас Норманн.

Как сообщают норвежские СМИ, он расторг контракт с клубами (за «динамо» москва он выступал в аренде, права на игрока принадлежат другому российскому клубу, «ростову») из-за «усиленного чувства страха» в связи с войной россии против Украины.

«ростов» и «динамо» москва в свою очередь собираются подать на Норманна в суд из-за того, что он расторг контракт в одностороннем порядке.

Норманн выступал в россии с 2019 года. В прошлом году из-за этого он потерял место в сборной Норвегии.

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Динамо Москва Ростов российско-украинская война Матиас Норманн
Источник Nettavisen
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