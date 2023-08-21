Италия21 августа 2023, 06:31 | Обновлено 21 августа 2023, 07:32
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ВИДЕО. На гол Иммобиле – две ответки. Лацио потерпел неожиданное поражение
В матче 1-го тура Серии A Лечче нанес поражение Лацио с двумя голами в конце
21 августа 2023, 06:31 | Обновлено 21 августа 2023, 07:32
223
0
В матче 1-го тура Серии А Лацио потерпел поражение от Лечче со счетом 1:2.
Счет открыл Чиро Иммобиле, но Лечче забил два гола в конце игры, отличились Понтус Алмквист и Федерико Ди Франческо.
27 августа Лацио сыграет с Дженоа, новичком которого стал украинец Руслан Малиновский.
Серия А. 1-й тур, 21 августа
Лечче – Лацио – 2:1
Голы: Алмквист, 85, Ди Франческо, 87 – Иммобиле, 26
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Лечче).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Понтус Алмквист (Лечче).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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