ВИДЕО. На гол Иммобиле – две ответки. Лацио потерпел неожиданное поражение

В матче 1-го тура Серии А Лацио потерпел поражение от Лечче со счетом 1:2.

Счет открыл Чиро Иммобиле, но Лечче забил два гола в конце игры, отличились Понтус Алмквист и Федерико Ди Франческо.

27 августа Лацио сыграет с Дженоа, новичком которого стал украинец Руслан Малиновский.

Серия А. 1-й тур, 21 августа

Лечче – Лацио – 2:1

Голы: Алмквист, 85, Ди Франческо, 87 – Иммобиле, 26

Видеообзор матча