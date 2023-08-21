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Чемпионат Италии
Лечче
20.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Лацио
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Италия
21 августа 2023, 06:31 | Обновлено 21 августа 2023, 07:32
223
0

ВИДЕО. На гол Иммобиле – две ответки. Лацио потерпел неожиданное поражение

В матче 1-го тура Серии A Лечче нанес поражение Лацио с двумя голами в конце

21 августа 2023, 06:31 | Обновлено 21 августа 2023, 07:32
223
0
ВИДЕО. На гол Иммобиле – две ответки. Лацио потерпел неожиданное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Серии А Лацио потерпел поражение от Лечче со счетом 1:2.

Счет открыл Чиро Иммобиле, но Лечче забил два гола в конце игры, отличились Понтус Алмквист и Федерико Ди Франческо.

27 августа Лацио сыграет с Дженоа, новичком которого стал украинец Руслан Малиновский.

Серия А. 1-й тур, 21 августа

Лечче – Лацио – 2:1

Голы: Алмквист, 85, Ди Франческо, 87 – Иммобиле, 26

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Ди Франческо (Лечче).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Понтус Алмквист (Лечче).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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Лечче Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Чиро Иммобиле Федерико Ди Франческо Понтус Алмквист
Источник Sport.ua
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