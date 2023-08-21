20.08.2023 16:30 – FT 4 : 1
Германия21 августа 2023, 05:37 | Обновлено 21 августа 2023, 06:41
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ВИДЕО. Хет-трик Беренса. Унион Берлин разгромил Майнц, Айнтрахт взял 3 очка
20 августа состоялись два матча 1-го тура чемпионата Германии
21 августа 2023, 05:37 | Обновлено 21 августа 2023, 06:41
93
0
20 августа состоялись два матча 1-го тура чемпионата Германии.
Унион Берлин разгромил Майнц в Бундеслиге (4:1), хет-трик оформил Кевин Беренс.
Айнтрахт тоже взял 3 очка, нанеся поражение новичку – Дармштадту.
Бундеслига, 1-й тур
Унион Берлин – Майнц – 4:1
Голы: Беренс, 1, 9, 70, Пантович, 90+6 – Каси, 64
Нереализованный пенальти: Ажорк, 63, 88 (Майнц)
Айнтрахт – Дармштадт – 1:0
Гол: Коло Муани, 40
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (Унион Берлин).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Унион Берлин).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Каси (Майнц).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Унион Берлин).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Беренс (Унион Берлин).
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