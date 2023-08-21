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Чемпионат Франции
Гавр
20.08.2023 16:00 – FT 1 : 2
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
21 августа 2023, 05:55 | Обновлено 21 августа 2023, 07:14
181
0

ВИДЕО. 2-й тур в Лиге 1. Разгром от Монако, уверенная победа Лилля

20 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции

21 августа 2023, 05:55 | Обновлено 21 августа 2023, 07:14
181
0
ВИДЕО. 2-й тур в Лиге 1. Разгром от Монако, уверенная победа Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции.

Зафиксированы разгром от Монако, уверенная победа Лилля.

Смотрите видеообзоры матчей

Лига 1. 2-й тур, 20 августа

Лилль Нант 2:0

Гавр Брест 1:2

Лорьян Ницца 1:1

Реймс Клермон 2:0

Монако Страсбург 3:0

Ланс Ренн 1:1

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Лилиан Брассье (Брест).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Далер Кузяев (Гавр).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ромен дель Кастильо (Брест).
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Источник Sport.ua
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