Франция21 августа 2023, 05:55 | Обновлено 21 августа 2023, 07:14
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ВИДЕО. 2-й тур в Лиге 1. Разгром от Монако, уверенная победа Лилля
20 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции
21 августа 2023, 05:55 | Обновлено 21 августа 2023, 07:14
181
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20 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции.
Зафиксированы разгром от Монако, уверенная победа Лилля.
Смотрите видеообзоры матчей
Лига 1. 2-й тур, 20 августа
Лилль – Нант – 2:0
Гавр – Брест – 1:2
Лорьян – Ницца – 1:1
Реймс – Клермон – 2:0
Монако – Страсбург – 3:0
Ланс – Ренн – 1:1
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Лилиан Брассье (Брест).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Далер Кузяев (Гавр).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Ромен дель Кастильо (Брест).
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