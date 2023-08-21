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Чемпионат Испании
Бетис
20.08.2023 22:30 – FT 0 : 0
Атлетико Мадрид
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Испания
21 августа 2023, 02:10 | Обновлено 21 августа 2023, 02:28
13
0

ВИДЕО. Бетис и Атлетико разошлись миром во 2-м туре Ла Лиги

После двух игр обе команды имеют по 4 очка из 6 на старте чемпионата

21 августа 2023, 02:10 | Обновлено 21 августа 2023, 02:28
13
0
ВИДЕО. Бетис и Атлетико разошлись миром во 2-м туре Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0).

После двух игр обе команды имеют по 4 очка.

В 3-м туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» (28 августа), а «Бетис» поедет на выезд в Бильбао, чтобы сыграть с командой «Атлетик» (27 августа)

Ла Лига. 2-й тур, 20 августа

Бетис – Атлетико – 0:0

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Бетис - Атлетико Бетис Атлетико Мадрид видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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