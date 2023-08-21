20.08.2023 22:30 – FT 0 : 0
Испания21 августа 2023, 02:10 | Обновлено 21 августа 2023, 02:28
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ВИДЕО. Бетис и Атлетико разошлись миром во 2-м туре Ла Лиги
После двух игр обе команды имеют по 4 очка из 6 на старте чемпионата
21 августа 2023, 02:10 | Обновлено 21 августа 2023, 02:28
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В матче 2-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0).
После двух игр обе команды имеют по 4 очка.
В 3-м туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» (28 августа), а «Бетис» поедет на выезд в Бильбао, чтобы сыграть с командой «Атлетик» (27 августа)
Ла Лига. 2-й тур, 20 августа
Бетис – Атлетико – 0:0
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