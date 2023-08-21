ВИДЕО. Бетис и Атлетико разошлись миром во 2-м туре Ла Лиги

В матче 2-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Атлетико» сыграли вничью (0:0).

После двух игр обе команды имеют по 4 очка.

В 3-м туре «Атлетико» сыграет в гостях с «Райо Вальекано» (28 августа), а «Бетис» поедет на выезд в Бильбао, чтобы сыграть с командой «Атлетик» (27 августа)

Ла Лига. 2-й тур, 20 августа

Бетис – Атлетико – 0:0