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Чемпионат Италии
Сассуоло
20.08.2023 19:30 – FT 0 : 2
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 августа 2023, 23:49 | Обновлено 21 августа 2023, 00:45
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0

Сассуоло - Аталанта - 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

20 августа 2023, 23:49 | Обновлено 21 августа 2023, 00:45
51
0
Сассуоло - Аталанта - 0:2. Видео голов и обзор матча

Екс-команда Руслана Малиновского «Аталанта» успешно начала новый сезон, в гостях обыграв «Сассуоло» со счетом 2:0.

Сассуоло – Аталанта 0:2

Голы: 0:1 – 83 де Кетеларе, 0:2 – 90 Дзортеа.

Сассуоло – Консильи, Толян, Эрлич, Вити (Miranda, 77), Винья (Миссори, 46), Лопес, Байрами (Торстведт, 62), Матеус Энрике, Лорьянте, Дефрель (Вольпато, 78), Пинамонти (Мулаттьери, 85).

Аталанта – Муссо, Дзаппакоста (Дзортеа, 72), Джимшити, Колашинац, Скальвини, Руджери, де Рон, Пашалич (Эдерсон, 46), Копмейнерс (Адопо, 87), Лукман (Скамакка, 62), Сапата (де Кетеларе, 46).

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Надир Цортеа (Аталанта).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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