Сассуоло - Аталанта - 0:2. Видео голов и обзор матча
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Екс-команда Руслана Малиновского «Аталанта» успешно начала новый сезон, в гостях обыграв «Сассуоло» со счетом 2:0.
Сассуоло – Аталанта 0:2
Голы: 0:1 – 83 де Кетеларе, 0:2 – 90 Дзортеа.
Сассуоло – Консильи, Толян, Эрлич, Вити (Miranda, 77), Винья (Миссори, 46), Лопес, Байрами (Торстведт, 62), Матеус Энрике, Лорьянте, Дефрель (Вольпато, 78), Пинамонти (Мулаттьери, 85).
Аталанта – Муссо, Дзаппакоста (Дзортеа, 72), Джимшити, Колашинац, Скальвини, Руджери, де Рон, Пашалич (Эдерсон, 46), Копмейнерс (Адопо, 87), Лукман (Скамакка, 62), Сапата (де Кетеларе, 46).
События матча
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