Роман ГРИГОРЧУК: «Мы играем с топ-клубом, контролируя мяч»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал победу команды над «Динамо» (3:2) в матче 4 тура УПЛ.

«Ничего не вспоминаем, никакие победы, но сегодня это, мне кажется, знаковое событие. Мы просто все счастливы, очень многие тоже счастливы.

Эта победа для всех людей, живущих «Черноморцем», они живут футбольной жизнью нашего города, и я просто счастлив, что нам удалось подарить людям действительно счастье. Иначе это даже нельзя формулировать.

Я считаю, что мы сегодня, как такое слово подобрать... Мы не шарахались в какие-то крайности, а просто держали свою линию. И вы не представляете, какая это важная штука. Мы в большинстве играли, это все понятно, но мы играем с топ-клубом, контролируя мяч. Это дорогого стоит.

Как команда в целом – и характер и психология, философия футболистов – мне все это очень понравилось. Не то слово понравилось, это сильно.

Ошибки были сегодня у многих футболистов, но о них был бы грех сейчас говорить. Они сегодня герои, красавцы, просто молодцы. А Иеде забил гол, это самое дорогое, что есть в футболе.

Ему за столь решающий гол можно простить 10 ошибок, но это мне сейчас так кажется, возможно, в другой ситуации столько мы не простим. Мы его специально оставили в запасе, решая свои стратегические цели», – сказал Григорчук.