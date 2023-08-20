Облегчат жизнь Трубину? Аякс может подписать основного вратаря Бенфики

Амстердамский «Аякс» проявляет заинтересованность в подписании 29-летнего ключевого вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса.

Нидерландцы озабочены поиском замены для 31-летнего аргентинского стража ворот Херонимо Рульи, который из-за травмы плеча в нынешнем году на поле уже не появится, и поэтому возобновили интерес к Влаходимосу, переговоры по которому вели еще летом минувшего года.

Год назад «Бенфика» и «Аякс» были близки к сделке по Влаходимосу, но в последний момент боссы португальцев все отменили и договорились с греком о продлении контракта с повышением зарплаты до 1,5 миллионов евро в год «чистыми».

Сейчас у Влаходимоса накалились отношения с главным тренером «Бенфики» Рогером Шмидтом, и если в ближайшее время игрок и наставник не найдут общий язык, то не исключено, что «орлы» выставят вратаря на трансфер.

Напомним, в текущее трансферное окно «Бенфика» за 10 миллионов евро подписала вратаря «Шахтера» и сборной Украины Анатолия Трубина, который пока еще не дебютировал за «орлов».