У конкурента Трубина в Бенфике возник конфликт с тренером

Во вчерашнем матче «Бенфики» с «Эштрелой» (2:0) ожидалось, что место в воротах займет украинец Анатолий Трубин, но этого не произошло.

Правда, не попал в состав и, казалось, главный конкурент Анатолия – грек Влаходимос.

Сообщается, что Влаходимос находится в не слишком хорошем состоянии из-за подписания Трубина, которого он считает сильным конкурентом. А после того, как накануне матча главный тренер команды Рогер Шмидт публично подверг критике греческого голкипера, тот пошел на конфликт с тренером.

В результате Влаходимос не попал в заявку команды на игру с «Эштрилой» и даже не поехал на матч.