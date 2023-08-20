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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 22:20 | Обновлено 20 августа 2023, 22:31
1396
0

ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»

Лидер киевлян прокомментировал неудачный матч против одесситов

20 августа 2023, 22:20 | Обновлено 20 августа 2023, 22:31
1396
0
ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал выездной матч своей команды, в котором динамовцы в 4-м туре УПЛ уступили со счетом 2:3 «Черноморцу»:

– Мы ожидали, что с «Черноморцем» будет сложная игра. Разбирали этого соперника, знали, что это хорошая команда, что они играют в комбинационном футболе. Мы осознавали, что они будут играть именно так. Пожалуй, нам не хватило физических кондиций, ведь в четверг мы играли 120 минут с «Арисом» плюс переезды, длинная дорога. Поэтому мы не восстановились должным образом, поэтому и такой результат.

Конечно, было много ошибок с нашей стороны, много моментов, которые мы не реализовали, а когда ты не забиваешь, то пропускаешь. Но ничего ужасного. Думаю, это будет для нас уроком. Двигаемся дальше, ничего еще не окончено, чемпионат длинный. Главное – делать правильные выводы как по победам, так и по поражениям.

– Предыдущий матч с «Арисом», завершившийся серией послематчевых пенальти, забрал много не только физических сил, но и моральных. Остались ли эмоции на матч с «Черноморцем»?

– Конечно, в эмоциональном плане это тоже нелегко, когда ты проводишь на поле 120 минут напряженной, тяжелой игры, а потом еще серия пенальти. Это не просто физически и эмоционально. Конечно, трудно восстановиться, но что мы можем сделать? Сейчас такая ситуация, когда нам нужно терпеть. Извиняюсь перед нашими болельщиками за этот результат, но это футбол, и поражения тоже случаются. Нужно с честью принимать их и идти дальше. Повторюсь, ничего страшного не произошло, нужно поднимать голову и двигаться дальше, ведь через четыре дня у нас еще одна важная игра в еврокубках.

– Прокомментируйте момент, когда вы забили, как вам это удалось сделать?

– Это уже не интересно, потому что мы проиграли. Сейчас, я думаю, это уже неважно.

– К пропущенным мячам привели собственные ошибки, это заслуга игроков «Черноморца»?

– Сейчас трудно сказать о каждом голе отдельно, нужно разбирать те моменты, смотреть, кто ошибся. Конечно, когда ты пропускаешь это результат ошибок. Думаю, тренерский штаб проанализирует ситуации, в которых мы пропустили, и укажет нам недостатки. В следующих матчах мы должны играть лучше в обороне, но это касается не только защитников, а всех игроков команды на футбольном поле, ведь мы многое пропускаем, и нам нужно сконцентрироваться на именно командной игре в защите.

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Динамо Киев Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Андрей Ярмоленко
Источник ФК Динамо Киев
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