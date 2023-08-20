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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне»
Испания
20 августа 2023, 22:53 | Обновлено 20 августа 2023, 23:12
186
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне»

Звездный полузащитник оценил свои игровые качества в новой команде

20 августа 2023, 22:53 | Обновлено 20 августа 2023, 23:12
186
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне»
Eurosport. Джуд Беллингем

Новобранец «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу своей команды против «Альмерии» (3:1) в матче 2-го тура Ла Лиги.

«Мне понравилось наше желание победить. Многим командам обычно трудно отыгрываться, пропустив первыми. Мы продолжали играть хорошо, не паниковали и в итоге добились хорошего результата. Я рад забивать, но куда важнее играть хорошо и вносить вклад в общий успех команды.

Считаю, что я начал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне. Учусь у товарищей по команде, впитываю все, что могу. Впереди еще много игр, и я должен продолжать работать и вносить свой вклад.

В клубе царит спокойствие, у меня даже не возникало мысли о поражении. Я смотрел на лица своих товарищей по команде, и на них не было паники», - говорит Беллингем.

Во вчерашнем матче игрок отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Goal.com
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