Испания20 августа 2023, 19:35 | Обновлено 20 августа 2023, 19:48
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Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве
Матч 2-го тура Ли Лиги начнется 20 августа в 20:00 по Киеву
20 августа 2023, 19:35 | Обновлено 20 августа 2023, 19:48
370
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20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Хетафе».
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Поединок пройдет на арене стадиона Монтивилли в Жироне. Время начала – 20:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд.
У хозяев поля украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве
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Стартовые составы команд
📋 𝗘𝗟 𝗡𝗢𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗢𝗡𝗭𝗘 ❤️🤍#GironaGetafe pic.twitter.com/aBQ5XRukYx— Girona FC (@GironaFC) August 20, 2023
💥 ¡Con estos 1⃣1⃣ valientes saltaremos al césped de Montilivi en la tarde de hoy! #VamosGeta | #GironaGetafe pic.twitter.com/Kjg8YlSRp0— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 20, 2023
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і потім Жирона заб'є 2 голи