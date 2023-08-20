Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве

20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Хетафе».

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Поединок пройдет на арене стадиона Монтивилли в Жироне. Время начала – 20:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд.

У хозяев поля украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве

Стартовые составы команд