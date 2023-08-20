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  4. Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве
Испания
20 августа 2023, 19:35 | Обновлено 20 августа 2023, 19:48
370
1

Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве

Матч 2-го тура Ли Лиги начнется 20 августа в 20:00 по Киеву

20 августа 2023, 19:35 | Обновлено 20 августа 2023, 19:48
370
1
Цыганков выйдет в основе Жироны на игру с Хетафе. Довбик заявлен в резерве
ФК Жирона

20 августа состоится матч 2-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Хетафе».

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Поединок пройдет на арене стадиона Монтивилли в Жироне. Время начала – 20:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд.

У хозяев поля украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве

Стартовые составы команд

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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Источник Sport.ua
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Burevestnik
Довбик вийде на поле за 25 хвилин до закінчення матчу 
і потім Жирона заб'є 2 голи          
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