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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 19:18 | Обновлено 20 августа 2023, 19:33
675
0

Начало матча Кривбасс – Шахтер было перенесено из-за воздушной тревоги

Игра началась в 19:10

20 августа 2023, 19:18 | Обновлено 20 августа 2023, 19:33
675
0
Начало матча Кривбасс – Шахтер было перенесено из-за воздушной тревоги
ФК Кривбасс

Сегодня в 19:00 в Кривом Роге должен был начаться поединок 4 тура УПЛ между криворожским Кривбассом и донецким Шахтером. Но начало игры было отложено из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Она началась в 18:24, но длилась всего восемь минут. Однако все равно организаторы были вынуждены сместить начало матча, он должен был начаться в 19:10.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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