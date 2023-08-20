Украина. Премьер лига20 августа 2023, 19:18 | Обновлено 20 августа 2023, 19:33
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Начало матча Кривбасс – Шахтер было перенесено из-за воздушной тревоги
Игра началась в 19:10
20 августа 2023, 19:18 | Обновлено 20 августа 2023, 19:33
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Сегодня в 19:00 в Кривом Роге должен был начаться поединок 4 тура УПЛ между криворожским Кривбассом и донецким Шахтером. Но начало игры было отложено из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Она началась в 18:24, но длилась всего восемь минут. Однако все равно организаторы были вынуждены сместить начало матча, он должен был начаться в 19:10.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Шахтер».
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