ОФИЦИАЛЬНО. Денис Кузык – игрок Кривбасса

Криворожский «Кривбасс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 20-летним защитником киевского «Динамо» Денисом Кузыком. Соглашение подписано на три года.

Денис Кузык – воспитанник академии киевлян, но он не играл за главную команду клуба. В списке клубов значатся молодежные команды «Динамо» и «Черноморца», а также главные команды «Черноморца», «Колоса» и «Львова».

В прошлом сезоне Кузык провел 4 матча за «Колос», а в январе этого года был арендован «Львовом», в составе которого провел 23 матча.

Напомним, «Кривбасс» проводит сегодня игру 4 тура против донецкого «Шахтера». За ее ходом можно следить в текстовой трансляции на нашем сайте.