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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 19:03 | Обновлено 20 августа 2023, 19:05
1021
0

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Кузык – игрок Кривбасса

Контракт подписан на три года

20 августа 2023, 19:03 | Обновлено 20 августа 2023, 19:05
1021
0
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Кузык – игрок Кривбасса
ФК Динамо Киев. Денис Кузык

Криворожский «Кривбасс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 20-летним защитником киевского «Динамо» Денисом Кузыком. Соглашение подписано на три года.

Денис Кузык – воспитанник академии киевлян, но он не играл за главную команду клуба. В списке клубов значатся молодежные команды «Динамо» и «Черноморца», а также главные команды «Черноморца», «Колоса» и «Львова».

В прошлом сезоне Кузык провел 4 матча за «Колос», а в январе этого года был арендован «Львовом», в составе которого провел 23 матча.

Напомним, «Кривбасс» проводит сегодня игру 4 тура против донецкого «Шахтера». За ее ходом можно следить в текстовой трансляции на нашем сайте.

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Денис Кузык Кривбасс Кривой Рог трансферы
Источник ФК Кривбасс
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