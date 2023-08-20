Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма
Англия
20 августа 2023, 18:27 | Обновлено 20 августа 2023, 18:49
145
0

Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма

Матч 2-го тура АПЛ начнется 20 августа в 18:30 по Киеву

20 августа 2023, 18:27 | Обновлено 20 августа 2023, 18:49
145
0
Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма
ФК Вест Хэм

20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинец Михаил Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма.

Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма

По теме:
Вест Хэм – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон без Миколенко разгромно проиграл Астон Вилле
Кривбасс – Шахтер. Стали известны стартовые составы команд
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 20 августа 2023, 18:26 4
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты

Мундиаль проходит с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии

Камбэк киевлян в Ужгороде. Оболонь сумела переиграть Днепр-1
Футбол | 20 августа 2023, 16:56 10
Камбэк киевлян в Ужгороде. Оболонь сумела переиграть Днепр-1
Камбэк киевлян в Ужгороде. Оболонь сумела переиграть Днепр-1

«Днепряне» с плохим настроеним будут играть в Лиге конференций

Бавария расторгла контракт с Салихамиджичем, известна сумма компенсации
Футбол | 20.08.2023, 16:52
Бавария расторгла контракт с Салихамиджичем, известна сумма компенсации
Бавария расторгла контракт с Салихамиджичем, известна сумма компенсации
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Футбол | 20.08.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20.08.2023, 04:47
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 17
Футбол
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
18.08.2023, 23:12 2
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
18.08.2023, 18:43 10
Баскетбол
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 14
Футбол
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
18.08.2023, 17:11 31
Футбол
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
19.08.2023, 22:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем