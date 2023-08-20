20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Челси».

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Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Украинец Михаил Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма.

Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма