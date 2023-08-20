Англия20 августа 2023, 18:27 | Обновлено 20 августа 2023, 18:49
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Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма
Матч 2-го тура АПЛ начнется 20 августа в 18:30 по Киеву
20 августа 2023, 18:27 | Обновлено 20 августа 2023, 18:49
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20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Украинец Михаил Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма.
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Мудрик заявлен в резерве Челси на матч против Вест Хэма
Come on Chelsea! 🔵@ParimatchUK | #WhuChe pic.twitter.com/uKTJBx2gM3— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2023
Home Hammers ⚒️ pic.twitter.com/VYqQq5gnTI— West Ham United (@WestHam) August 20, 2023
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