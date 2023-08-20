Станислав ШАРАЙ: «Мы играли лучше, мяч в ворота не шел»

Полузащитник «Вереса» Станислав Шарай подвел итоги матча 4-го тура УПЛ с полтавской «Ворсклой», который его команда проиграла со счетом 1:2.

«Готовились, изучали соперника. Но две ошибки на старте – и все. Игра перевернулась, пришлось перестраиваться. «Ворскла» играла по счету и очень тяжело было преодолеть такую ​​оборону.

Где-то не везло, с реализацией проблемы и ошибки – детские. Такие голы, которые мы пропускаем, – так нельзя. По поводу забитого мяча – там футболисты «Ворсклы» не разобрались. Мяч отскочил ко мне, и я просто добил его. Доиграв эпизод до конца.

В общем, мы играли лучше. Просто мяч у ворота не шел. Все расстроены. Но работаем дальше. Теперь кубковая игра. Затем нужно брать очки в матче с «Черноморцем» - сказал Шарай.