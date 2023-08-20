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  4. Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Астон Виллой
Англия
20 августа 2023, 15:28 |
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Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Астон Виллой

Виталий пока не готов

20 августа 2023, 15:28 |
330
0
Миколенко не попал в старт Эвертона на матч с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

20 августа «Эвертон» сыграет матч 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы». Украинец Виталий Миколенко не появится на поле с первых минут. В первом туре он также был на скамейке запасных.

В прошлом сезоне украинец сыграл 34 матча в чемпионате Англии, в стартовом составе появлялся 30 раз.

Матч «Эвертон» – «Астон Вилла» начнется в 16:00 по Киеву.

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказаывал, что Миколенко все еще не полностью готов физически.

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Эвертон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Астон Вилла - Эвертон стартовые составы
Источник Sport.ua
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