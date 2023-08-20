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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 14:05 | Обновлено 20 августа 2023, 14:06
380
0

Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд

Начало матча – в 15:00

20 августа 2023, 14:05 | Обновлено 20 августа 2023, 14:06
380
0
Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд
СК Днепр-1

В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь».

Стартовые составы:

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Пасич, Билл, Горин, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Кивинда.

«Оболонь»: Федоровский, Осман, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Мороз, Черненко, Слободян, Суханов, Тарануха.

Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Оболонь».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1 Днепр-1 - Оболонь стартовые составы
Источник Sport.ua
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