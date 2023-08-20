Украина. Премьер лига20 августа 2023, 14:05 | Обновлено 20 августа 2023, 14:06
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Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд
Начало матча – в 15:00
20 августа 2023, 14:05 | Обновлено 20 августа 2023, 14:06
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В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь».
Стартовые составы:
«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Пасич, Билл, Горин, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Кивинда.
«Оболонь»: Федоровский, Осман, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Мороз, Черненко, Слободян, Суханов, Тарануха.
Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Оболонь».
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