Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь».

Стартовые составы:

«Днепр-1»: Кинарейкин, Каплиенко, Кравец, Сваток, Пасич, Билл, Горин, Пихаленок, Рубчинский, Леднев, Кивинда.

«Оболонь»: Федоровский, Осман, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Нагиев, Мороз, Черненко, Слободян, Суханов, Тарануха.

Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Оболонь».