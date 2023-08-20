ДЖОКОВИЧ: «Матч с Алькарасом – это главный вызов для меня сейчас»

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящей встрече в финале Мастерса в Цинциннати с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Наверное, на данный момент для меня это главный вызов. Мы встречались друг с другом на трех последних соревнованиях. Ролан Гаррос, грунт. Уимблдон, трава. Теперь – хард-корт. Это будет первая встреча на харде.

Это очень хороший тест перед US Open. Очевидно, что условия разные. Здесь трехсетовый формат, на US Open – пятисетовый. Но все равно это встреча с лучшим, лучшим игроком мира, который сейчас находится в отличной форме. Это самый большой вызов, который я мог бы получить, так что я с нетерпением жду его. Сейчас это лучший способ подготовиться к Нью-Йорку», – сказал Новак.