Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ДЖОКОВИЧ: «Матч с Алькарасом – это главный вызов для меня сейчас»
ATP
20 августа 2023, 13:55 |
331
0

ДЖОКОВИЧ: «Матч с Алькарасом – это главный вызов для меня сейчас»

Сербский теннисист – о предстоящем финале в Цинциннати

20 августа 2023, 13:55 |
331
0
ДЖОКОВИЧ: «Матч с Алькарасом – это главный вызов для меня сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящей встрече в финале Мастерса в Цинциннати с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Наверное, на данный момент для меня это главный вызов. Мы встречались друг с другом на трех последних соревнованиях. Ролан Гаррос, грунт. Уимблдон, трава. Теперь – хард-корт. Это будет первая встреча на харде.

Это очень хороший тест перед US Open. Очевидно, что условия разные. Здесь трехсетовый формат, на US Open – пятисетовый. Но все равно это встреча с лучшим, лучшим игроком мира, который сейчас находится в отличной форме. Это самый большой вызов, который я мог бы получить, так что я с нетерпением жду его. Сейчас это лучший способ подготовиться к Нью-Йорку», – сказал Новак.

По теме:
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дежавю с Уимблдона. Стали известны финалисты Мастерса в Цинциннати
Карлос Алькарас – Хуберт Хуркач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович ATP Цинциннати Карлос Алькарас (теннисист)
Источник ASAP text
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20 августа 2023, 04:47 4
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»

Марченко успешно стартовал в квалификации турнира ATP 250 в США
Теннис | 19 августа 2023, 19:31 0
Марченко успешно стартовал в квалификации турнира ATP 250 в США
Марченко успешно стартовал в квалификации турнира ATP 250 в США

Илья обыграл соперника из Италии

Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Футбол | 19.08.2023, 22:35
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
10 голов в 7 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг 2023
Футбол | 20.08.2023, 10:48
10 голов в 7 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг 2023
10 голов в 7 матчах. Месси стал лучшим бомбардиром Кубка лиг 2023
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.08.2023, 22:40
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Альмерия – Реал – 1:3. Вторая победа с Луниным. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
18.08.2023, 23:12 2
Футбол
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
19.08.2023, 05:00 9
Баскетбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
18.08.2023, 11:42 19
Футбол
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
20.08.2023, 06:35 17
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
19.08.2023, 15:56 4
Футбол
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем