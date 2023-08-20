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ATP
20 августа 2023, 12:16 | Обновлено 20 августа 2023, 12:45
387
0

Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на Мастерсе в Цинциннати

20 августа 2023, 12:16 | Обновлено 20 августа 2023, 12:45
387
0
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

20 августа состоится финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со 2-м номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем. Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Гауфф – Мухова. Ориентировочное время начала встречи – 23:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли между собой 3 раза. Счет 2:1 в пользу испанца.

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Источник Sport.ua
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