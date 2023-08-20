Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа состоится финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Цинциннати (США).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет со 2-м номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем. Поединок состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Гауфф – Мухова. Ориентировочное время начала встречи – 23:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли между собой 3 раза. Счет 2:1 в пользу испанца.

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