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WTA
20 августа 2023, 12:59 | Обновлено 20 августа 2023, 13:04
246
0

ГАУФФ – о победе над Свёнтек: «Не хотела такого, как у Монфиса и Джоковича»

Американская теннисистка очень обрадовалась первой победе в восьмом матче с полькой

20 августа 2023, 12:59 | Обновлено 20 августа 2023, 13:04
246
0
ГАУФФ – о победе над Свёнтек: «Не хотела такого, как у Монфиса и Джоковича»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Американская теннисистка Кори Гауфф призналась, что очень обрадовалась, когда с восьмого раза наконец-то переиграла польку Игу Свёнтек.

«Ощущения хорошие. Честно говоря, не знаю, может быть, я думала слишком далеко вперед. Не в обиду Гаэлю, но я не хотела такого рекорда, как счет в противостояниях Джоковича и Монфиса (19-0).

Стараюсь сократить эту разницу как можно больше. Так что, надеюсь, я смогу встретиться с ней еще раз и поднять показатели (улыбается). Но ощущения очень хорошие. Думаю, это придает мне уверенности в том, что у меня есть способности. Ведь она четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam, первая ракетка мира. Это показывает, что я могу быть на этом уровне или, по крайней мере, конкурировать с ней.

Я уверена, что сыграю с ней еще много раз. Может быть, я не буду побеждать каждый раз, но думаю, что эта победа показывает, что у меня есть возможность это сделать. Я по-прежнему считаю, что еще не достигла пика своей игры», – сказала Гауфф.

В финале турнира в Цинциннати американка сразится против Каролины Муховой из Чехии.

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Источник ASAP text
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