Гауфф впервые обыграла Свёнтек и пробилась в финал в Цинциннати
19-летняя американка добыла непростую победу в трех сетах
Первая ракетка мира Ига Свёнтек завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В 1/2 финала полька уступила Кори Гауфф из США (№7 WTA).
Цинциннати. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:7(2), 6:3, 4:6
Это была восьмая встреча теннисисток, Гауфф впервые победила. Ранее она не могла выиграть у Иги ни одного сета.
Кори впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA 1000.
В следующем раунде американка сразится против Каролины Муховой (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).
Свёнтек останется первой ракеткой мира после соревнований в Цинциннати, но на US Open ей нужно будет выступить лучше Соболенко.
Final ROAR 🙌#CincyTennis pic.twitter.com/GmDuzhNCQW— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2023
The moment Coco defeated the world No.1 💪#CincyTennis | @CocoGauff pic.twitter.com/QMS7OudOUo— Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2023
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