Гауфф впервые обыграла Свёнтек и пробилась в финал в Цинциннати

Первая ракетка мира Ига Свёнтек завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/2 финала полька уступила Кори Гауфф из США (№7 WTA).

Цинциннати. 1/2 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:7(2), 6:3, 4:6

Это была восьмая встреча теннисисток, Гауфф впервые победила. Ранее она не могла выиграть у Иги ни одного сета.

Кори впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA 1000.

В следующем раунде американка сразится против Каролины Муховой (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

Свёнтек останется первой ракеткой мира после соревнований в Цинциннати, но на US Open ей нужно будет выступить лучше Соболенко.