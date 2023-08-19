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  4. Гауфф впервые обыграла Свёнтек и пробилась в финал в Цинциннати
WTA
19 августа 2023, 20:59 | Обновлено 19 августа 2023, 21:46
1446
7

Гауфф впервые обыграла Свёнтек и пробилась в финал в Цинциннати

19-летняя американка добыла непростую победу в трех сетах

19 августа 2023, 20:59 | Обновлено 19 августа 2023, 21:46
1446
7
Гауфф впервые обыграла Свёнтек и пробилась в финал в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В 1/2 финала полька уступила Кори Гауфф из США (№7 WTA).

Цинциннати. 1/2 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США) – 6:7(2), 6:3, 4:6

Это была восьмая встреча теннисисток, Гауфф впервые победила. Ранее она не могла выиграть у Иги ни одного сета.

Кори впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA 1000.

В следующем раунде американка сразится против Каролины Муховой (№17 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

Свёнтек останется первой ракеткой мира после соревнований в Цинциннати, но на US Open ей нужно будет выступить лучше Соболенко.

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WTA Цинциннати Кори Гауфф Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Віталій Дубенський
Матч видався на  славу. По напрузі на фінал тягнув.
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+4
Vova Chol
Дивишся цей теніс і розумієш , що тільки Еліна у нас на щось спроможна , а оті Марта і Даяна - це просто лузери . Іга -  неймовірна , Гауф росте , а де наші ? Та Бог його знає.
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+3
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sirjoga
Гауф нормально додала останнім часом. Молода і талановита, майже як Марта)
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-1
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