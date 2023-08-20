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  4. ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
WTA
20 августа 2023, 11:57 | Обновлено 20 августа 2023, 12:11
3064
1

ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала на турнире в Цинциннати

20 августа 2023, 11:57 | Обновлено 20 августа 2023, 12:11
3064
1
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

В ночь на 20 августа состоялся матч 1/2 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) между Каролиной Муховой (Чехия, WTA 17) и Ариной Соболенко (WTA 2).

Победу одержала представительница Чехии в трех сетах за 2 часа и 39 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко – 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Это была третья встреча теннисисток. Счет стал 2:1 в пользу Каролины.

Ранее теннисистки играли между собой в полуфинале Ролан Гаррос 2023. Тогда Мухова также обыграла Соболенко в трех партиях.

В финале турнира в Цинциннати чешка сыграет против Кори Гауфф.

Хайлайты матча:

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видео Каролина Мухова Арина Соболенко WTA Цинциннати
Источник Sport.ua
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Elis
Молодець, Мушка! Бажаю перемоги в фіналі! 
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