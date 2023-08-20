ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

В ночь на 20 августа состоялся матч 1/2 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США) между Каролиной Муховой (Чехия, WTA 17) и Ариной Соболенко (WTA 2).

Победу одержала представительница Чехии в трех сетах за 2 часа и 39 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко – 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Это была третья встреча теннисисток. Счет стал 2:1 в пользу Каролины.

Ранее теннисистки играли между собой в полуфинале Ролан Гаррос 2023. Тогда Мухова также обыграла Соболенко в трех партиях.

В финале турнира в Цинциннати чешка сыграет против Кори Гауфф.